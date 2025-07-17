Çankaya Belediyesi, eğitime erişimde eşitlik sağlamak amacıyla bu yıl da ücretsiz eğitim hizmetlerini sürdürüyor. LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için geliştirilen Destek Eğitim Merkezleri ve Dijital Akademi programları için ön kayıt süreci başladı.
Yeni eğitim-öğretim döneminde 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar, ilçede bulunan yedi farklı Destek Eğitim Merkezinde yüz yüze eğitim alabilecek. Öte yandan, 6. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler ve mezunlar ise Dijital Akademi üzerinden çevrimiçi ders, sınav ve kurslara katılma imkânı bulacak.
Yedi Merkezde Yüz Yüze Hazırlık Kursları
Destek Eğitim Merkezlerinde verilecek yüz yüze eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına uygun olarak alanında uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.
-
-
sınıf öğrencilerine; Fen Bilimleri, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Matematik dersleri, Bademlidere, Sokullu, Kırkkonaklar ve Esat Çankaya Evlerinde sunulacak.
-
-
-
sınıf öğrencileri ile mezunlar ise Yıldız, Cebeci ve Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evlerinde; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Tarih ve Felsefe dersleri alacak.
-
Dijital Akademi ile Her Yerden Erişim
İnternet üzerinden yürütülen Dijital Akademi programına, 6. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler ile mezunlar erişim sağlayabilecek. Çevrimiçi sistemle sunulacak ders, kurs ve sınav içerikleri ile öğrenciler bulundukları her yerden sınavlara hazırlanabilecek.
Ön Kayıtlar Başladı
Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, aşağıda belirtilen Çankaya Evlerine başvurarak ön kayıt yaptırabilecek:
6, 7, 8. Sınıf Öğrencileri İçin Ön Kayıt Merkezleri:
-
Bademlidere Çankaya Evi
Şemsettin Günaltay Caddesi No:35 Park İçi
Tel: 0 312 437 29 69
-
Esat Çankaya Evi
Muhsin Ertuğrul Mah. Bülbülderesi Cad. No:131
Tel: 0 312 446 75 76
-
Kırkkonaklar Çankaya Evi
Kırkkonaklar Mah. 329. Cadde No:16
-
Sokullu Çankaya Evi
Harbiye Mah. Sokullu Mehmet Paşa Cad. İlke Sokak No:107
Tel: 0 312 480 02 05
9, 10, 11, 12. Sınıf ve Mezunlar İçin Ön Kayıt Merkezleri:
-
Cebeci Çankaya Evi
Kutlugün Sokak No:14
Tel: 0 312 458 89 00 / Dahili: 1866
-
Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi
Sokullu Mehmet Paşa Mah. 1361. Cad. No:2
Tel: 0 312 514 14 30
-
Yıldız Çankaya Evi
Sancak Mah. Tiflis Cad. No:38
Tel: 0 312 458 89 00 / Dahili: 4826