Çankaya Belediyesi, eğitime erişimde eşitlik sağlamak amacıyla bu yıl da ücretsiz eğitim hizmetlerini sürdürüyor. LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için geliştirilen Destek Eğitim Merkezleri ve Dijital Akademi programları için ön kayıt süreci başladı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar, ilçede bulunan yedi farklı Destek Eğitim Merkezinde yüz yüze eğitim alabilecek. Öte yandan, 6. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler ve mezunlar ise Dijital Akademi üzerinden çevrimiçi ders, sınav ve kurslara katılma imkânı bulacak.

Yedi Merkezde Yüz Yüze Hazırlık Kursları

Destek Eğitim Merkezlerinde verilecek yüz yüze eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına uygun olarak alanında uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

sınıf öğrencilerine; Fen Bilimleri, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Matematik dersleri, Bademlidere, Sokullu, Kırkkonaklar ve Esat Çankaya Evlerinde sunulacak. ABB'den Çölyak Hastalarına Özel Kafe! İçeriği Görüntüle

sınıf öğrencileri ile mezunlar ise Yıldız, Cebeci ve Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evlerinde; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Tarih ve Felsefe dersleri alacak.



Dijital Akademi ile Her Yerden Erişim

İnternet üzerinden yürütülen Dijital Akademi programına, 6. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler ile mezunlar erişim sağlayabilecek. Çevrimiçi sistemle sunulacak ders, kurs ve sınav içerikleri ile öğrenciler bulundukları her yerden sınavlara hazırlanabilecek.

Ön Kayıtlar Başladı

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, aşağıda belirtilen Çankaya Evlerine başvurarak ön kayıt yaptırabilecek:

6, 7, 8. Sınıf Öğrencileri İçin Ön Kayıt Merkezleri:

Bademlidere Çankaya Evi

Şemsettin Günaltay Caddesi No:35 Park İçi

Tel: 0 312 437 29 69

Esat Çankaya Evi

Muhsin Ertuğrul Mah. Bülbülderesi Cad. No:131

Tel: 0 312 446 75 76

Kırkkonaklar Çankaya Evi

Kırkkonaklar Mah. 329. Cadde No:16

Sokullu Çankaya Evi

Harbiye Mah. Sokullu Mehmet Paşa Cad. İlke Sokak No:107

Tel: 0 312 480 02 05

9, 10, 11, 12. Sınıf ve Mezunlar İçin Ön Kayıt Merkezleri:

Cebeci Çankaya Evi

Kutlugün Sokak No:14

Tel: 0 312 458 89 00 / Dahili: 1866

Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi

Sokullu Mehmet Paşa Mah. 1361. Cad. No:2

Tel: 0 312 514 14 30

Yıldız Çankaya Evi

Sancak Mah. Tiflis Cad. No:38

Tel: 0 312 458 89 00 / Dahili: 4826