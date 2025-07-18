Sakaryaspor, Bolu Dağı eteklerindeki kamp merkezinde günde çift idmanla sezona hazırlanıyor. İlk etap kampını tamamlayan yeşil-siyahlılar, 2 günlük aranın ardından ikinci etap için yeniden kampa girecek.

İrfan Buz, kamp süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Futbolcularım özveriyle çalıştı. Özellikle fiziksel altyapıyı oluşturduk çünkü zorlu bir sezon bizi bekliyor. Şu ana kadar 8 transfer yaptık, hepsi önemli isimler. Transfer çalışmalarımız sürüyor.”

"Sakaryaspor Süper Lig’de Olmalı"

İrfan Buz, Sakaryaspor’un Türk futbolu için değerli bir camia olduğunu vurgulayarak, “Sakaryaspor’un Süper Lig’e dönmesi sadece bizi değil, tüm futbolseverleri mutlu eder. Bu özlem çok büyük. Takımımla, yönetimle, taraftarla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Caner Erkin: “Süper Lig Yolculuğunda Liderlik Yapmaya Geldim”

Takımın yeni transferlerinden Caner Erkin de kamp süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bolu’daki ortamdan memnun olduğunu belirten tecrübeli sol bek, genç oyunculara da rehberlik ettiğini söyledi:

“Bu camia Süper Lig’i fazlasıyla hak ediyor. Buraya liderlik etmeye geldim. Takım arkadaşlarım çok istekli, gençler öğrenmeye açık. Hep birlikte sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Bu şehre bunu yaşatmak istiyoruz.”