Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Anadolu Üniversitesi’ne kiralanan İsmail Kulet, burada çıktığı 13 maçta 4 gol kaydederek dikkat çekmişti. Performansıyla beğeni toplayan genç oyuncu, artık kariyerine Eskişehirspor forması altında devam edecek.

Menemen FK’da Ayrılıklar Sürüyor

Menemen FK’da transfer hareketliliği sadece İsmail’le sınırlı değil. Takımdan daha önce ayrılan Mazlum Demir, Şanlıurfaspor’a, Hakkı Türker ise Bursaspor’a transfer olmuştu. Takımdaki bu ayrılıklar, kadro yapılanmasının sürdüğünü gösteriyor.

Kulüp El Değiştiriyor mu?

Öte yandan kulislerde konuşulan iddialara göre, Menemen FK’nın önümüzdeki hafta Ankaralı bir iş insanına devredilmesi gündemde. Resmi açıklama henüz yapılmasa da, kulüp çevresinde bu gelişmenin ciddi şekilde konuşulduğu öğrenildi.