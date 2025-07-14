Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 22.30 sularında kırsal Sadagi Mahallesi’nde bulunan ahşap bir evde nedenle çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 2 saatte kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz bir hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.