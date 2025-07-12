1985 yılında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan kulüp, hem kız hem erkek sporculara eşit fırsat sunuyor. Günlük 2 saatlik antrenmanlarla boks eğitimi alan gençler, aynı zamanda savunma yeteneklerini de geliştiriyor. Kulüp, sadece spor değil; aynı zamanda hayat disiplini kazandırıyor.

Ulusal ve Uluslararası Başarılar

Kulübün başantrenörü Faruk Çevik, 2014’ten bu yana birçok sporcuyu Türkiye şampiyonalarına ve Dünya Şampiyonası’na taşıdıklarını belirtti:

“Avrupa dereceleri alan, milli takıma seçilen ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yıllarca boks yapan sporcularımız oldu. Bu bizim için sadece bir başarı değil, bir gurur kaynağı.”

Yaz Döneminde Sporcu Sayısı Artıyor

Yaz aylarında sporcu sayısı 80’e kadar çıkıyor. Kulüp, özellikle spora erişimi olmayan gençler için önemli bir alternatif sunuyor. Çevik, “Yaz okullarımızla birlikte spora ilgiyi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sporcuların Gözünden Boksun Gücü

12 yıllık sporcu Ali Daş (22), Türkiye ve Dünya Şampiyonası tecrübelerini şöyle anlattı:

“Bu spor bana özgüven kazandırdı. Daha sakin, kontrollü ve saygılı biri oldum. Türkiye’de derecelerim var. 2022 Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ettim.”

İlk kez Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan 14 yaşındaki Nehir Şen ise:“Maçlara çıkarken hissettiğim heyecan tarif edilemez. Hocalarım bana güveniyor, ben de bu güveni boşa çıkarmak istemiyorum.”