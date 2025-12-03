Türk halk müziğinin önemli isimlerinden ’Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş’ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş, vefatının 41. yılında Kırşehir’deki mezarı başında anıldı.

Anma Töreni Detayları

Bağbaşı Mezarlığı’nda düzenlenen törende, Ertaş’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. İl protokolü ve Ertaş’ın sevenleri, ozanın kabrine karanfil bıraktı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törende yaptığı konuşmada, Muharrem Ertaş’ın Anadolu abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Muharrem Ertaş, çocukları ve yeğenleri başta olmak üzere birçok sanatçıyı yetiştirdi. Oğlu Neşet Ertaş, vefat etmeden önce 'Babamın ayak ucuna beni defnedin' demişti. Çünkü babasının çok emeği vardı. Hep bu toprakların acılarını, Anadolu coğrafyasının yaşamını türkülerinde yansıttılar. Neşet Ertaş'ın ‘Hem babam hem öğretmenimdi.’ dediği Muharrem Ertaş, sanatçı olmasında ve türkülerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyordu. Aramızdan ayrılışının 41. yılında kendisini yad ediyoruz.”

Sanatçı Ailesinden ve Kent Yetkililerinden Açıklamalar

Muharrem Ertaş’ın akrabası Birol Ertaş, “Allah rahmet eylesin, hepimizin büyüğüydü. Kendisi türkünün, bozlakların babasıydı.” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ise, Ertaş’ın kentin tanıtımına, müziğine ve halk kültürüne büyük katkı sağladığını ancak kıymetinin ve sanatının ölümünden sonra anlaşıldığını belirtti.

Programın Devamı

Aynı mezarlıkta bulunan Neşet Ertaş’ın kabrinin ziyaret edilmesinin ardından, anma programı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi’nde devam etti.

KAEÜ Abdallık Geleneği ve Neşet Ertaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salahaddin Bekki, programda Türk halk müziği, abdallık geleneği ve Ertaş’ın kültürel mirası hakkında bilgi verdi. Ayrıca törende, bozlak ustasının bazı eserleri seslendirildi.