Borsa İstanbul'da Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 oranında düşüşle 9.019,57 puandan tamamladı.

Güne hafif negatif başlayan BIST 100, açılışta önceki kapanışa göre 6,63 puan gerileyerek 9.012,94 puana indi. Sektör bazlı bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 düşüş gösterdi. En fazla kazandıran sektör yüzde 1,15 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,33'lük düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalar ise ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri adımları nedeniyle karışık bir seyir izliyor. ABD’nin ticaret ortaklarına yönelik ek vergi planlarının oluşturduğu belirsizlik, piyasalarda satış baskısını artırıyor.

Analistler, yatırımcıların hem yurt içi hem de yurt dışında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandığını belirtiyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın gün içinde yapacağı açıklamaların da piyasa yönü üzerinde etkili olacağı vurgulanıyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puan seviyeleri destek, 9.100 ve 9.200 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.