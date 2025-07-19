Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, tarım arazisi ile orman arasında çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sularında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan Kovucak köyü mevkisindeki tarım arazisinde yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede ormana sıçrayıp örtü yangınına sebep oldu. Bölgeye gelen Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: DHA