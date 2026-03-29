BOLU'nun Gerede ilçesinde, avlanmak için evden çıkan A.İ. (57), bir gün sonra ormanda baygın halde bulundu.

Olay, Gerede ilçesine bağlı Davutbeyli köyü Kandak Mahallesi’nde meydana geldi. Dün sabah saat 08.00 sıralarında avlanmak için evden ayrılan A.İ., geri dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bunun üzerine jandarma komandolar, JAK timleri, asayiş ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kayıp avcı için kapsamlı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu A.İ., bugün saat 11.30 sıralarında köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanda baygın halde bulundu.

Jandarma ekiplerinden bir personel, soğuktan etkilenmemesi için kamuflajını A.İ.’nin üstüne örttü. Kurtarılan A.İ., jandarma tarafından köye getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.