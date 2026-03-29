Yılmaz, yaptığı açıklamada, konseyin halkın sesini yükselttiği bir platform olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burası 'ben bilirim' anlayışının değil, 'birlikte düşünelim' diyenlerin yeridir. Bugün burada Ankara’ya aidiyet duyan, kentini seven paydaşlarımızla bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz."

300’ü Aşkın Tavsiye Kararı Onaya Sunuldu

Konseyin 7 Temmuz 2024’te yapılan 5. Genel Kurulu’ndan bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 meclis, 46 çalışma grubu ve 65 alt çalışma grubu tarafından alınan tavsiye kararlarından 300’den fazlası Genel Kurul’un onayına sunuldu.

Yılmaz, kararların Ankara’nın geleceğini şekillendirecek içeriklerle dolu olduğunu ifade ederek, şunları ekledi:

"Ortak akılla şekillenen bu tavsiye kararlarımız Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önüne gidecek. Bu kararlar yalnızca birer öneri değil, Ankara'nın yarınlarına bırakılmış güçlü bir irade beyanıdır. Ankara'nın istikametini beraber tayin etmeye çalışıyoruz."

Genel Kurul’da alınan tavsiye kararları üyelerin onayına sunuldu ve Ankara’nın geleceği için atılmış önemli adımlar resmi olarak kayda geçti.