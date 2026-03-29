Olay, geçtiğimiz yıl mart ayında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Komşuların evden uzun süre kavga sesleri geldiğini, ardından seslerin kesildiğini bildirmesi üzerine durum polise ihbar edildi. İhbar sonrası adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Gül Yıldırım’ı evde hareketsiz halde buldu.

Ağır şekilde darbedildiği belirlenen kadın, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında kadının avukat oğlu Kayhan Yıldırım gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“CANAVARCA HİSLE EZİYET EDEREK KASTEN ÖLDÜRME” SUÇU

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Davası’nde görülen davada savcılık, sanık hakkında “üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Yargılama sürecinde suçlamaları kabul etmeyen Kayhan Yıldırım, annesini öldürme kastının bulunmadığını savundu. Ancak mahkeme heyeti, suçun işleniş şekli ve deliller doğrultusunda sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

Kararda ayrıca sanığın yargılama sürecindeki tutumu ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle herhangi bir indirim uygulanmadığı belirtildi.