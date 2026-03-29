Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen programlar kapsamında toplam 976 din görevlisinin aktif olarak görev yaptığını belirtti. Bu çalışmaların, cezaevlerindeki bireylerin manevi gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

2026’da 25 Kişi Hafızlık Belgesi Aldı

Açıklamaya göre, 2026 yılı içinde ceza infaz kurumlarında hafızlık eğitimini tamamlayan 29 hükümlü ve tutuklu sınavlara katıldı. Bu süreç sonunda 25 kişi başarılı olarak “Hafızlık İcazet Belgesi” almaya hak kazandı.

Bu başarıyla birlikte ceza infaz kurumlarındaki toplam hafız sayısının 145’ten 170’e yükseldiği bildirildi. Gürlek, elde edilen sonuçların yürütülen eğitim programlarının etkinliğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

“Topluma Uyum Sürecine Katkı Sağlıyoruz”

Bakan Gürlek, açıklamasında şu mesajı verdi: Ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik faaliyetlerinin, hükümlü ve tutukluların topluma uyum süreçlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca Gürlek, süreçte emeği geçen Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Ceza infaz kurumlarımızda yürüttüğümüz manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasını destekliyoruz.



