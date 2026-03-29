Abdurrahman Gazi, Akpınar, Merve, Mevlana, Osman Gazi, Yenidoğan ve Veysel Karani mahallelerinde yaşayan 54 hak sahibi, uzun süredir bekledikleri tapularını teslim aldı. Tapu dağıtım töreni Yenidoğan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

“TAPUSUZ MÜLK KALMAYACAK”

Törende konuşan Alper Yeğin, görev süresi boyunca 7’nci kez tapu dağıtımı yaptıklarını belirterek, ilçede tapu sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Yeğin, “Amacımız bu sorunu kalıcı olarak çözmek ve gündemimizden çıkarmak. Tapu dağıtımlarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Sancaktepe’de tapusuz mülk kalmayacak” dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Vatandaşlarla yapılan mahalle buluşmalarında iletilen sorunları çözmeye öncelik verdiklerini ifade eden Yeğin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışarak 7 mahalledeki mülkiyet problemini çözüme kavuşturduklarını dile getirdi. İlçedeki diğer bölgelerde de tapu ve mülkiyet sorunlarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tören, konuşmaların ardından hak sahiplerine tapularının teslim edilmesiyle sona erdi. Tapularını alan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.