Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nün Muğla ve çevresi için yaptığı uyarının ardından Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Kıbrıs Şehitleri Caddesi bir süre trafiğe kapanırken, araç sürücüleri akaryakıt istasyonuna sığındı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi. Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.