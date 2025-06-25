Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollanda ziyareti kapsamında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne eşlik eden Emine Erdoğan, Rotterdam’daki Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde düzenlenen özel programa katıldı.

Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, farklı ülkelerden lider eşleri bir araya geldi. Emine Erdoğan, program sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkinliğe dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

“İnsanlığın Ortak Meselelerini Konuştuk”

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam'ın simgelerinden Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik. Dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış bu mekanda modern ve çağdaş sanat eserlerinin yanı sıra koleksiyonun nadide parçalarıyla da buluştuk.

Bu vesileyle kıymetli lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi insanlığın ortak meselelerine dair fikir alışverişinde bulunduk.”

Sanatla Diplomasi Buluştu

Boijmans van Beuningen Depo Müzesi, dünyada halka açık ilk sanat deposu olma özelliği taşıyor. Müzede sergilenen modern ve çağdaş sanat eserleri lider eşleriyle buluştururken, diplomatik ilişkilerde kültür ve sanatın rolüne de dikkat çekildi.

NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Máxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam’ın simgelerinden Boijmans van Beuningen Depo Müzesi’nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik.



Dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış, bu mekânda; modern ve… pic.twitter.com/QItGzognII — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 25, 2025