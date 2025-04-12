Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi, kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar yer yer etkili olacağını duyurdu.