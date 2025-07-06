Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SES) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, ağustos ayında başlayacak olan 2026 ve 2027 yıllarında memur ve memur emeklilerine uygulanacak artış oranlarının belirleneceği 8. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerini değerlendirerek, “Bir kez de memur ve emekliyi düşünsünler.” dedi.

Kuruoğlu açıklamasının devamında, “sürece katkı sağlayabilmek adına destek vermeye hazır olduklarını ve sendikacılığın gereğinin yapılması gerektiğini” ifade etti. Kuroğlu şöyle devam etti: “Eylemsiz, etkisiz de olsa, üye sayısı çok olan iki sendikanın başkanları bugün yaptıkları açıklamada refah payı verilmesini istemişler. Biz de aylardır refah payı maaş sistemine entegre edilmeden memurun, emeklinin alım gücü artırılamaz diye bas bas bağırıyoruz adeta. Refah payı verilmeli elbette ancak rakamı da netleştirmek gerekir. Türk-İş, her altı aylık dönemde yapılacak zammın üstüne %10 refah payı istemişti. Hür-Sen olarak, 6 aylık dönemler halinde %10 refah payı ödenmesinin sendikaların ortak talebi olarak yer almasını önemli görüyoruz.

Refah payı kadar vazgeçilmez olan bir başka önemli konu ise hedeflenen enflasyon kadar zam tuzağıdır. Bugüne kadar hiçbir enflasyon hedefi gerçekleşmemiştir. Böyle bir yaklaşımın reddedileceği en net şekilde ilan edilmelidir. Kamu işçilerine 2026 yılı için teklif edilen %7+5 dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Bilindiği üzere TC Merkez Bankası enflasyon beklentisini 2026’da %12, 2027’de %8 olarak açıklamıştı. Hedeflenen enflasyon bir zam politikası haline gelir ve sendikalar da bunu sineye çekerse, alınacak zam 2026’da %6+6, 2027’de %4+4 eksenine oturacaktır. Hür-Sen olarak, hiç güvenmesek de, yapacaklarına emin olmasak da yetkili sendikaların eylem kararlarına amasız, fakatsız destek olacağız. Yetkili olmayan ancak Toplu Sözleşme masasına oturma yetkisine sahip sendikaların da eylem kararlarını destekleyeceğiz.”