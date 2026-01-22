Bilim insanları, Endonezya’nın Sulawesi kıyılarında yer alan Liang Metanduno Mağarası’nda yapılan araştırmalarda 67 bin 800 yıllık bir el şablonu keşfetti. Uzmanlara göre bu eser, kaya sanatına dair daha önce bilinen en eski kanıttan yaklaşık bin yıl daha eski.

“Gözden Kaçan Kadim Bir Kültürel Gelenek”

Araştırma ekibinde yer alan Avustralya Griffith Üniversitesi’nden Maxime Aubert, keşfin sürpriz olmadığını belirterek, bunun bugüne kadar fark edilmeyen çok eski bir kültürel geleneğin gün yüzüne çıkması anlamına geldiğini ifade etti.

Gelişen Teknoloji Yaşı Kesinleştirdi

Uzmanlar, geçmişte mağara resimlerinin yaşının net olarak belirlenemediğini ancak gelişen bilimsel yöntemler sayesinde artık boya üzerindeki kalsit tabakasının yaşının ölçülebildiğini açıkladı.

Bilim insanları, uranyumun toryuma dönüşme oranını inceleyerek mineral tabakanın 67 bin 800 yıllık olduğunu saptadı.

Sanat Eseri Daha da Eski Olabilir

Araştırmacılar, ölçülen yaşın yalnızca boyanın üzerini kaplayan mineral tabakaya ait olduğuna dikkat çekerek, kaya sanatının kendisinin çok daha eski olabileceğini vurguladı. Bu durum, insanlığın sanatsal üretime beklenenden çok daha erken başladığını gösteriyor.