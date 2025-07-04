Türkiye Güreş Federasyonu’nun verdiği bilgiye göre, kadınlar kategorisinde 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sıkletlerinde madalya mücadeleleri yapıldı. 65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur Akkuş, finalde Rus rakibi Margarita Salnazarian’ı mağlup ederek zirveye çıktı.

53 kiloda mücadele eden Şevval Çayır ise bronz madalya maçında Rus güreşçi Ekaterina Chikanova’yı yenerek kürsüye çıkmayı başardı.

U20 Kadın Güreş Milli Takımı, şampiyonayı 5 madalya ile tamamladı:

1 Altın – Beyza Nur Akkuş (65 kg)

1 Gümüş

3 Bronz – (Şevval Çayır ve iki diğer sporcu)

Toplam 108 puan toplayan Türkiye, takım sıralamasında Ukrayna’nın ardından 2. sırada yer aldı. Ukrayna 116 puanla birinciliği elde etti.