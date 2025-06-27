Beypazarı Belediyesi, ülkeye üretim sağlayan çiftçilere destek için Tohum Eleme Tesisi 26 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında hayata geçirildi. Tohum Eleme Tesisi 2 ay boyunca çiftçilere destek için hizmete verecek.

Beypazarı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Tohum Eleme Tesisimiz, 26 Haziran Perşembe - 26 Ağustos Salı tarihleri arasında 2 ay boyunca üreticilerimize hizmet verecektir." şeklinde konuştu.

Tohum Eleme Tesisi Nedir?

Tohum eleme tesisi, tarımsal üretimde kullanılan tohumların kalitesini artırmak amacıyla çeşitli işlemlerden geçirilerek temizlenmesi, sınıflandırılması ve paketlenmesi işlemlerinin yapıldığı özel tesislerdir. Bu tesislerde, hasat sonrası elde edilen tohumlar fiziksel özelliklerine göre ayrılır ve ekime uygun hale getirilir