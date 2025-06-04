Sakarya’nın Karapürçek ilçesindeki bir besi çiftliğinde çıkan yangında 16 büyükbaş kurbanlık öldü.

Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Villa Sokak’taki Yılmaz Selim'e ait büyükbaş besi çiftliğinde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınabilen yangında ahırda bulunan 16 büyükbaş öldü, 1 büyükbaş kurtarıldı. Çiftliğin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.