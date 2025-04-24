Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2024 Dörtlü Finali’nde şampiyonluk mücadelesi verecek. Avrupa basketbolunun en prestijli kulüp organizasyonlarından biri olan BCL, 2024 yılı final etabına Atina’da ev sahipliği yapacak. Yunanistan’ın başkenti Atina'da bulunan SUNEL Arena, 2024 Dörtlü Finali’nin sahnesi olacak.

Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri de netleşti. 9 Mayıs Cuma günü oynanacak olan yarı final karşılaşmalarında, Galatasaray, İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise ev sahibi AEK Betsson BC, son şampiyon Unicaja ile mücadele edecek.

Galatasaray ve La Laguna Tenerife arasında oynanacak yarı final karşılaşması, büyük bir heyecan yaratacak. Kazanan takımlar, 11 Mayıs Pazar günü şampiyonluk için sahaya çıkarken, diğer iki takım ise üçüncülük mücadelesi verecek.

Bu organizasyon, Atina’nın üçüncü kez BCL Dörtlü Finali’ne ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. 2018 yılında AEK’nın burada şampiyonluk yaşadığı organizasyon, 2020’de de Hereda San Pablo Burgos’un Sekizli Final turnuvasını kazandığı yer olmuştu.

Galatasaray, bu prestijli organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, adını şampiyonluk mücadelesine yazdırmak istiyor.