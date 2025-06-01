Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin günlerdir yaptığı uyarılar gerçeğe dönüştü. Başkentte gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Şehir genelinde öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış, yer yer şiddetini artırarak sürüyor. Yağışla birlikte yıldırım ve gök gürültüsü de etkili olurken, bazı bölgelerde kısa sürede su birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle alçak kesimlerde yaşayan vatandaşların ve trafikteki sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor.

Ankara Valiliği’nin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapacağı yeni uyarılar ve gelişmeler yakından takip edilmeli.