Ankara Büyükşehir Belediyesi, (ABB) Türk Sinemasının değerli ismi Filiz Akın'ı geçen aylarda kaybetmemiz üzerine, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda ünlü oyuncunun başrolünde bulunduğu filmler izletilecek. Etkinlik, 28 Haziran tarihinden itibaren her cumartesi saat 20:30'da gerçekleşecek olup, başkentli vatandaşlar sandalyesini kapıp gelecek.

Etkinlikte ünlü oyuncunun şu filmleri yer alacak: Yumurcak Belalı Tatil, Almanyalı Yarim, Kareteci Kız, Oyun Bitti, Küçük Sevgilim, Cici Gelin, Beyaz Güller, Hindistan Cevizi, Gül ve Ceviz, Memleketim gibi başyapıtlar izletilecek.

"Haydi Ankara sandalyeni kap gel"

ABB'nin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Yeşilçam Geceleri Geri Dönüyor. Bu yıl 21 Mart'ta ebediyete uğurladığımız, Türk sinemasının zarif yüzü, değerli sanatçımız Filiz Akın'ın başrolünde yer aldığı filmlerle bir araya geliyoruz. Haydi Ankara, sandalyeni kap gel." denildi.