Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasının ardından gözler belediye meclisine çevrildi.

Mecliste yapılan oylama sonucunda, başkanvekilliği görevine CHP'li Sacit Terzi seçildi.

Yeni dönemde Şile Belediyesi'nin yönetiminde önemli değişiklikler yaşanırken, Sacit Terzi'nin ilk mesajı “Belediye hizmetleri aksamadan devam edecek” oldu. Terzi’nin görevi devralmasıyla birlikte Şile’de siyasi dengelerin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Sacit Terzi Kimdir?

Sacit Terzi, uzun yıllardır Şile’de aktif siyaset yapan ve yerel halk tarafından yakından tanınan bir isim. 1967 doğumlu Terzi, Şile’nin yerli ailelerinden geliyor. Eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Şile’de esnaflık ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. CHP’de farklı kademelerde görev alan Terzi, son yerel seçimlerde meclis üyesi olarak seçilmişti.