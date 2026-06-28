Basın İlan Kurumu, resmî ilan yayımlayan gazete ve internet haber sitelerine yönelik denetim süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak Elektronik Denetim Tebliği’ni kabul etti.

Yeni düzenleme ile birlikte denetim faaliyetlerinin dijital ortamda daha hızlı, etkin ve izlenebilir şekilde yürütülmesi hedeflenirken, fizikî denetim uygulaması da devam edecek.

Dijital altyapı ile daha hızlı denetim

Kurum tarafından yürütülen denetimlerde kullanılan birçok veri hâlihazırda dijital sistemler üzerinden sağlanıyor.

Süreli yayınlara ilişkin kadro ve içerik bilgileri

Baskı, dağıtım ve fiilî satış verileri

İnternet haber sitelerinin trafik analizleri

Bu veriler, İLANBİS ve BİK Analitik gibi sistemler üzerinden inceleniyor. Yeni tebliğ ile birlikte bu süreçler daha sistematik ve entegre bir yapıya kavuşacak.

Tutanak ve raporlar elektronik ortamda hazırlanacak

Yeni düzenleme kapsamında kontrol kurulu tutanakları ve denetim raporları artık:

Elektronik ortamda hazırlanabilecek

Güvenli elektronik imza ile imzalanabilecek

Dijital olarak arşivlenebilecek

Bu sayede denetim süreçlerinde hem hız hem de kurumsal verimlilik artırılacak.

Fizikî denetim tamamen kalkmıyor

Elektronik denetim uygulaması, fizikî denetimin yerine geçmeyecek.

Gerekli görülen durumlarda:

Yerinde inceleme yapılabilecek

Fizikî denetim süreçleri devam edecek

Denetimin niteliğine göre karma model uygulanabilecek

Veri güvenliği ve yasal çerçeve güçlendirildi

Tebliğde ayrıca şu konular da detaylı şekilde düzenlendi:

Bilgi ve belgelerin ibraz usulleri

Elektronik tutanak ve rapor süreçleri

Sistem kayıtlarının tutulması

Kişisel verilerin korunması

Ticarî sırların güvenliği

Teknik aksaklık ve mücbir sebep durumları

Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2027

Elektronik Denetim Tebliği, Basın İlan Kurumu tarafından teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

📢 Elektronik Denetim Tebliği ile resmî ilan yayımlayan gazete ve internet haber sitelerine yönelik elektronik denetimlerin usul ve esasları belirlendi.



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