Basın İlan Kurumu, resmî ilan yayımlayan gazete ve internet haber sitelerine yönelik denetim süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak Elektronik Denetim Tebliği’ni kabul etti.
Yeni düzenleme ile birlikte denetim faaliyetlerinin dijital ortamda daha hızlı, etkin ve izlenebilir şekilde yürütülmesi hedeflenirken, fizikî denetim uygulaması da devam edecek.
Dijital altyapı ile daha hızlı denetim
Kurum tarafından yürütülen denetimlerde kullanılan birçok veri hâlihazırda dijital sistemler üzerinden sağlanıyor.
- Süreli yayınlara ilişkin kadro ve içerik bilgileri
- Baskı, dağıtım ve fiilî satış verileri
- İnternet haber sitelerinin trafik analizleri
Bu veriler, İLANBİS ve BİK Analitik gibi sistemler üzerinden inceleniyor. Yeni tebliğ ile birlikte bu süreçler daha sistematik ve entegre bir yapıya kavuşacak.
Tutanak ve raporlar elektronik ortamda hazırlanacak
Yeni düzenleme kapsamında kontrol kurulu tutanakları ve denetim raporları artık:
- Elektronik ortamda hazırlanabilecek
- Güvenli elektronik imza ile imzalanabilecek
- Dijital olarak arşivlenebilecek
Bu sayede denetim süreçlerinde hem hız hem de kurumsal verimlilik artırılacak.
Fizikî denetim tamamen kalkmıyor
Elektronik denetim uygulaması, fizikî denetimin yerine geçmeyecek.
Gerekli görülen durumlarda:
- Yerinde inceleme yapılabilecek
- Fizikî denetim süreçleri devam edecek
- Denetimin niteliğine göre karma model uygulanabilecek
Veri güvenliği ve yasal çerçeve güçlendirildi
Tebliğde ayrıca şu konular da detaylı şekilde düzenlendi:
- Bilgi ve belgelerin ibraz usulleri
- Elektronik tutanak ve rapor süreçleri
- Sistem kayıtlarının tutulması
- Kişisel verilerin korunması
- Ticarî sırların güvenliği
- Teknik aksaklık ve mücbir sebep durumları
Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2027
Elektronik Denetim Tebliği, Basın İlan Kurumu tarafından teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.
📢 Elektronik Denetim Tebliği ile resmî ilan yayımlayan gazete ve internet haber sitelerine yönelik elektronik denetimlerin usul ve esasları belirlendi.— Basın İlan Kurumu (@basinilankurumu) June 28, 2026
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