Azure Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Mental Design Works Kurucusu Mimar Salih Çıkman'ın imzasını taşıyan proje İstanbul Beykoz'da hayata geçiriliyor.

Üç ve dört katlı 11 blokta toplam 162 rezidansın bulunduğu proje cam cepheleri, organik kavisleri, ağaç taçlarına açılan terasları ve su öğeleriyle göze çarpıyor.

Projede, yaşam alanları 2+1, 3+1 ve 4+1 tipolojilerinde tasarlanırken, peyzajlı bahçeleri ve müstakil havuzlarıyla 3+1 ve 4+1 bahçe konutları şehir villası deneyimi sunuyor.

Öte yandan projedeki çatı teraslı ve panoramik jakuzili penthouselar da koru ve vadi manzarasıyla bütünleşiyor.

Anadolu Hisarı'nda dört yanı orman ve korularla çevrili vadide yapılan proje, 30 dönümlük arazisinin 21 bin metrekareyi aşan bölümünü yeşil ve park alanlarına ayırıyor.

Ankara'daki Azure Çayyolu'nun ardından İstanbul'a taşınan Azure yaşam anlayışı, Boğaz'ın atmosferiyle bi araya geliyor.

Konut yaşamını resort konforunda sosyal olanaklarla tamamlayan projede, yarı olimpik açık ve kapalı yüzme havuzları, Türk hamamı, sauna, fitness ve pilates stüdyoları, kafeler, müzik ve sanat atölyeleri ile özel toplantı salonları sosyal yaşamın merkezini meydana getiriyor.

Projedeki açık hava alanlarında ise profesyonel tenis ve padel kortları, basketbol ve futbol sahaları, orman içi yürüyüş ve koşu parkurlarıyla çocuklara özel keşif parkuru bulunuyor.