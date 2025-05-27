Ticaret Bakanlığı, son dönemde dijital platformlarda anne sütünün satışa sunulmasına ilişkin artan bildirimler üzerine harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, anne sütünün perakende ve e-ticaret yoluyla satışının kesin olarak yasaklandığı duyuruldu.

Özellikle Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecralarında bireyler tarafından anne sütünün ticari ürün haline getirilerek satışa sunulmaya çalışıldığı yönündeki bildirimlerin artması üzerine kamu sağlığı ve tüketici haklarını koruma amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde, dijital platformlarda anne sütünün satışa çıkarıldığına dair Bakanlığımıza çok sayıda bildirim ulaşmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu uygulamanın ciddi sağlık riskleri barındırması nedeniyle anne sütünün perakende ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır."

Sosyal Medyada Paylaşanlara da Ceza Gelebilir

Bakanlık, yalnızca doğrudan satış yapanları değil, yorum, ilan, tanıtım ve forum içeriklerinde anne sütü alışverişine aracılık eden kişi ve platformların da yasak kapsamına alındığını belirtti. Bu çerçevede, elektronik ortamda yapılan tanıtım, reklam, paylaşım ya da aracılık faaliyetlerine de cezai işlem uygulanabilecek.

Her Bir İhlal İçin 684 Bin TL’ye Kadar Para Cezası

Yasakla ilgili hukuki dayanağın, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olduğuna dikkat çeken Bakanlık, yasağa aykırı hareket eden bireyler, reklam faaliyetinde bulunanlar ve dijital platformlar hakkında her bir ihlal başına 684 bin 214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, anne sütü gibi hassas sağlık ürünlerinin kontrolsüz şekilde ticarete konu edilmesinin ciddi sağlık tehditlerine yol açabileceğini vurgulayarak vatandaşlara bu tür faaliyetlere karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.