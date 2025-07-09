MKE Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulüp camiasına ve Ankara halkına acil destek çağrısında bulundu. Başkan Tekin açıklamasında, cuma günü mesai bitimine kadar ödenmesi gereken 23,5 milyon TL’lik acil bir borç bulunduğunu ve bu ödemenin kulübün geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Ankaragücü bu şehrin en büyük sivil toplum kuruluşudur" diyen Tekin, geçmişte kulübe katkı sözü veren kişi ve kurumların bu sözlerini henüz yerine getirmediğini belirterek, desteklerin bir an önce ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Diğer Belediye başkanlarından destek yok!

Sadece Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın somut destek sağladığını belirten Tekin, diğer söz verilen katkıların ise henüz kulübe ulaşmadığını kaydetti.

Destek vermeyen isimler açıklanacak!

Başkan Tekin açıklamasında, daha önce Ankaragücü başkanlığına aday olan ya da ismi başkanlıkla anılan iş insanlarının da şu ana kadar herhangi bir katkı sunmadığını ifade ederek, katkı veren kişi ve kurumların kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Tekin, aynı şekilde katkı sunmayan isimlerin de açıklanacağını söyledi.

Rakamlarda son durum ne?

Başkan Tekin'in paylaşımına göre toplam yapılan bağışlar şu şekilde;

Toplam delege sayısı: 406

Satılan kombine bilet: 428

IBAN üzerinden yapılan taraftar bağışı: 310.000 TL

Başkan Tekin, “Ankaragüçlüyüm diyen herkesi topyekûn mücadeleye davet ediyorum. Şehir bizim, arma bizim!” sözleriyle çağrısını yineledi.