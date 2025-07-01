HİKMET DÖNMEZ

Açılış konuşmasını yapan Yazar Yaşar Seyman; Araştırmacı Gazeteci Yazar Yüksel Işık’ın, yazın dünyasına katkılarına, eserlerine ve kişiliğine dair düşüncelerini paylaştı.

Daha sonra kürsüye gelen Cumhuriyet Gazetesi Yazarlarından Işık Kansu, konuşmasının bir yerinde; “Şah İsmail’in Cumhuriyet Kitaptan yayımlanmasının, Yüksel Işık ile aynı meslekten olmanın ve aynı gazetede yazmanın onurunu yaşıyorum” dedi.

Kolaylaştırıcılığını Yazar Yaşar Seyman’ın yaptığı söyleşide; Işık; Cumhuriyet Kitap’tan yayımlanan, “Şah İsmail” kitabı üzerine düşüncelerini paylaştı. Işık, Şah İsmail’in felsefesi, şiirleri ve ütopyası üzerine yaptığı söyleşiye, Cem Doğan’da bağlamasıyla ve Şah Hatayi’nin şiirlerinden yapılan bestelerle eşlik etti.

Yazar Yüksel Işık; Şah İsmail ve Şah Hatayi’nin aynı kişi olduğunun altını çizdikten sonra, Şah Hatayi’nin, şiirlerindeki diyalektik dünya görüşüne, birlikte yönetme idealine ve eşit toplum anlayışına dikkat çekti.

Çok sayıda yazarın, şairin, farklı partilerin il, ilçe yöneticilerinin, belediye yöneticilerinin yer aldığı söyleşi Yüksel Işık’ın kitaplarını imzalaması ile son buldu.