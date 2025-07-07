Ankara Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Rektörlük Mezuniyet Töreni, Tandoğan Yerleşkesi Güneş Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene siyaset dünyasından, akademiden ve mülki idareden çok sayıda isim katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Saygı Duruşuyla Başladı, Alkışlarla Devam Etti

Ankara Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Rektörlük Mezuniyet Töreni, üniversitenin Tandoğan Yerleşkesi Güneş Meydanı’nda düzenlendi. Törene birçok kaymakam, siyasetçi, akademisyen ve idari personel katıldı. Tören, fakültelerde ve meslek yüksekokullarında ilk 10’a giren öğrencilerin sahneye davet edilmesiyle başladı.

Ardından başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, dün metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit olan askerler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Mezunlar Adına Konuşmayı Sude Bilgin Yaptı

Mezunlar adına törende ilk konuşmayı Eczacılık Fakültesi birincisi Sude Bilgin yaptı. Bilgin, arkadaşları adına konuşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirerek, "Bugün sadece bir mezuniyet töreni değil, insanlığa hizmet yolunda attığımız en önemli adımlardan birinin tanığıyız" ifadelerini kullandı.Bilgin, sözlerini 2024-2025 mezunları adına teşekkür ederek tamamladı.

Törenin resmi açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar gerçekleştirdi. Ünüvar, konuşmasına dün şehit olan askerler için rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da törene katılmasının planlandığını ancak yeğeninin hafta sonu vefat etmesi nedeniyle katılamadığını belirtti.

Birincilere Ödülleri Teslim Edildi

Prof. Dr. Necdet Ünüvar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, öğrencilerimizin yıllar süren emek ve azimle tamamladıkları eğitim yolculuklarının sonunda diploma almaya hak kazandıkları özel bir gün. Fakülte ve meslek yüksekokullarında ilk 10’a giren öğrencilerimizi en içten dileklerimle kutluyorum.”

Ünüvar, öğrencilere “Ankara Üniversitesi’nin güçlü eğitim politikaları neticesinde aldığınız eğitimle zorlukları aşacaksınız. Bizler her zaman sizin yanınızdayız" sözleriyle seslenerek öğrencilere, ailelere, akademisyenlere ve idari personele teşekkür etti.

Fakültelerini birincilikle tamamlayan öğrencilere ödül ve belgeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu ile Rektör Necdet Ünüvar tarafından takdim edildi. Kürşat Zorlu da konuşmasında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının omuzlarında yükselen bu Cumhuriyete hizmet etme imkanı bulacaksınız. Bu ülke için güzel şeyler yapmaya devam edeceksiniz sevgili öğrenciler" ifadelerini kullandı.

Başarıya Taç, Coşkuya Kep

Törende fakülte ikincilerine ödüllerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadından Sunguroğlu ile Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu verdi.

Meslek yüksekokulu ikincilerine ise belgeleri ve ödülleri Rektör Yardımcısı Harun Tanrıverdi ile Çankaya Kaymakamı Murat Duru tarafından takdim edildi.

Fakülte üçüncülerine belgelerini Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Coşkun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu verdi.

Meslek yüksekokulu üçüncülerine ise belgeleri ve ödülleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Orhan ile Genel Sekreter Ömer Nadir Soylu tarafından teslim edildi.

Törenin devamında, fakültelerinde ilk 10’a giren öğrencilere belgeleri fakülte dekanları tarafından sunuldu. Programın sonunda sahneye çıkan mezun öğrenciler, keplerini coşku içinde havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. melisa bu haberi girebilir misin bugün katıldığım Mezuniyet töreninden