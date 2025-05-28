Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE'nin artık Türkiye'nin tüm sektörlerinde sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye ulaştığını belirtti.

Kocaeli Ticaret Odası'nın (KOTO) mayıs ayı meclis toplantısında konuşan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE'nin sadece standart hazırlamakla kalmadığını, aynı zamanda sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik laboratuvarlar kurarak analiz, muayene ve değerlendirme hizmetleri sunduklarını aktardı.

“Sanayicimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Sanayicilere seslenen Şahin, “TSE olarak uluslararası alanda rekabet edebilmeleri ve üretim kalitesini artırmaları için sanayicilerimizin her zaman yanındayız. Eğitimlerimiz ve test altyapımızla desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Ankara Kalite Kampüsü Hizmete Hazır

TSE'nin Ankara merkezli Kalite Kampüsü’nün tamamlandığını açıklayan Şahin, “Yeni Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin gurur kaynağı olacak bu tesis, hem Türkiye'ye hem de bölge ülkelerine hizmet verecek kapasitede. Laboratuvar altyapımızı daha da geliştirerek hizmet kalitesini artıracağız” diye konuştu.

Yatırımlar, İş Dünyasından Gelen Taleplerle Şekilleniyor

Hizmet çeşitliliğinin iş dünyasından gelen taleplerle belirlendiğini vurgulayan Şahin, “Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu altyapıları yurtdışına bağımlı kalmadan kurmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda kamu kurumları, STK'lar ve özel sektörle iş birliği içinde yatırımlarımızı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

TSE, 2024’te 5 Bin Ürünün İthalatını Engelledi

2024 yılında 5 bin standart dışı ürünün ithalatını engellediklerini söyleyen Şahin, savunma sanayi başta olmak üzere birçok stratejik sektörde TSE’nin sertifikasyon yetkinliğini artırdıklarını belirtti. Şahin, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi öncü kurumlara yönelik belgelendirme hizmetlerinin TSE tarafından verildiğini söyledi.

Milli Vagonlara Ulusal Tip Onayı TSE’den

“Milli yük vagonlarının ulusal tip onaylarını da TSE veriyor” diyen Şahin, “TSE olmazsa bu sertifikaları yurtdışından almak zorunda kalırız. Artık bu alanda da kendi gücümüzle ilerliyoruz” dedi.

Uluslararası Standartlarda Türkiye’nin Söz Sahibi Olması Gerek

TSE standartlarının uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu vurgulayan Şahin, Türkiye’nin bu standartların yazım sürecinde daha aktif olması gerektiğine dikkat çekti. “Uluslararası ayna komitelerinde yer alarak kendi sanayimizi temsil etmeli ve ürün kriterlerimizi belirlemeliyiz. Bu milli bir meseledir” diye konuştu.