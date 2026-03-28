Edinilen bilgilere göre kaza, Yenice Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. M.N. idaresindeki 06 NL 892 plakalı otomobil ile N.Ö.’nün kullandığı 06 FAN 059 plakalı otomobil çarpıştı. İlk kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Bu sırada olay yerinden geçmekte olan B.A. yönetimindeki 06 EKA 164 plakalı motosiklet, M.A. idaresindeki 06 AP 0482 plakalı hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen ikinci kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA