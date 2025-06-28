Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte etkisini artıran sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlara yönelik serinletici bir hizmeti yeniden devreye aldı. ABB, Kızılay ve Ulus gibi yaya yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda ücretsiz limonata dağıtımına başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklık uyarılarının ardından harekete geçen ABB, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde soğuk limonata ikramlarını sürdürerek Başkentlilere ferahlatıcı bir mola imkânı sundu. Uygulama vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

“Amaç sadece serinletmek değil”

Sosyal Hizmet Uzmanı Erhan Sökük, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle birlikte Başkent'in merkezi noktalarında vatandaşlarımıza ücretsiz limonata ikramına başladık. Günlük yaşamın yoğun temposu içinde kısa ama ferahlatıcı bir mola sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Sökük, limonata ikramının yalnızca bir serinletici içecek olmadığını belirterek, “Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kent merkezinde vakit geçiren yurttaşlarımız için bu uygulama, kent yaşamında hatırlanmak ve değer görmek açısından da önemli bir anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.

ABB, yaz sıcaklarının etkisini hissettirdiği günlerde uygulamayı belirli aralıklarla sürdürecek.