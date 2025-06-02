Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı öncesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerini yoğunlaştırdı. Başkent genelinde belirlenen noktalarda temizlik, ilaçlama ve belge kontrolü çalışmaları sürdürülüyor.

Beş Noktada Hijyen ve Belge Denetimi

ABB ekipleri; Çankaya Mühye, Mamak Ortaköy, Altındağ Karapürçek, Yenimahalle Yakacık ve Etimesgut’taki kurban satış ve kesim alanlarında temizlik ve ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdı. Kurbanlıkların barındığı çadırlarda da düzenli olarak ilaçlama yapılıyor.

Veteriner hekimler, satışa sunulan hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirirken, zabıta ekipleri ise satıcıların gerekli belgelerini kontrol ediyor. Belirlenen alanlarda hijyenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar bayram sonrasında da sürdürülecek.

Bayram Süresince Denetimler Devam Edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, bayram boyunca ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde denetimlerin süreceğini belirtti. Kurban kesim alanlarının bayram öncesinde ilaçlandığını ve ekiplerin görev başında olduğunu ifade etti.