Ankara Barosu, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan çocuk cinayetlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. ‘Suça sürüklenen çocuk’ ve çocuk cinayetleri başlığı, Atlas’ın öldürülmesiyle birlikte bu hafta yeniden gündemin merkezine oturdu.

Ankara Barosu’nun yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde; "Son dönemde suça sürüklenen çocukların faili olduğu eylemlerdeki artışı, bu eylemlerin başka çocukları yaşamdan koparacak düzeye ulaşmasını kaygı ve üzüntüyle takip ediyoruz. Yaşanan gelişmeler adli vaka olmanın ötesinde sosyal, ekonomik ve hukuki açıdan ele alınması gereken çok yönlü bir toplumsal sorundur.

Çocuğun suça sürüklenmesinin önlenmesi salt ceza ve infaz düzenlemeleriyle değil, kamu otoritelerinin; eğitim, yoksullukla mücadele ve çocuk adalet sistemindeki pozitif yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesiyle sağlanabilir. Bununla birlikte çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesine yönelik atılan her sert adımın, beraberinde şefkatli bir onarım sürecini de getirmesi gerektiği unutulmamalıdır. Toplumun güvenlik ihtiyacı ile çocuğun yeniden topluma kazandırılması hakkı birbirine zıt değil, birbirini tamamlayan unsurlardır.

Ankara Barosu olarak; geleceğimiz olan çocukların yaşamdan koparılmadığı, çeteler elinde kaybolmadığı bir sistemin tesis edilmesi gerekliliğine ve bunun gerçekleştirilebileceğine olan inancımızla cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, rehabilite edici ve topluma kazandırıcı nitelikte infaz uygulamalarının tavizsiz şekilde gerçekleştirilmesi, sorunun ekonomik ve sosyal nedenleriyle de mücadele edilmesi gerekliliğini vurgularız."