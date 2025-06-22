Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası kabul edilen Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasının üzerinden 106 yıl geçti. 22 Haziran 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen bu tarihi belge, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun ilk adımı oldu.

Yavaş'tan Amasya Genelgesi mesajı!

“Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ifadeleriyle başlayan genelge, işgale karşı direnişin halk iradesine dayanarak örgütlenmesini sağlamış ve ulusal egemenliğe dayalı bir devletin temelini atmıştır. Amasya Genelgesi’nin yıl dönümünde, başkent Ankara’dan da anlamlı bir mesaj geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “106 yıl önce Amasya’da kaleme alınan bir belge, bir milletin kaderini değiştirdi. ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ sözüyle başlayan o yürüyüş, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk adımıydı. Amasya Genelgesi’nin 106. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

Tarihçiler, Amasya Genelgesi’nin, halkın kaderini kendi eline aldığı ve örgütlü direnişin yasal bir zemin kazandığı ilk adım olduğuna dikkat çekiyor. Bu belgeyle, milletin iradesi ilk kez siyasi ve hukuki bir dayanak haline gelmişti. Yıl dönümü dolayısıyla başta Amasya olmak üzere birçok kentte anma programları düzenlenirken, Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha saygıyla anıldı.