2023 yılında İzmir’in Urla ilçesinde H.T.K. ile evlenen 80 yaşındaki R.K.'ya 2022 yılında Alzheimer ve demans tanısı konmuştu. Ankara’da yaşayan avukat kızı N.K., babasıyla yaptığı telefon görüşmelerinde arka plandaki kadın sesinden şüphelenerek konuyu araştırmaya başladı. Kısa süre sonra babasının evlendiğini öğrenen N.K., evliliğin geçersiz olduğunu ileri sürerek mahkemeye başvurdu. Aynı zamanda, babasının evlenmesine onay veren aile hekimi hakkında da savcılığa şikayette bulundu.

Adli Tıp: “Fiil ehliyeti yoktu”

Yargılama sürecinde alınan Adli Tıp Kurumu 10’uncu İhtisas Kurulu raporunda, R.K.’nin 7 Kasım 2023 tarihli evlilik sırasında fiil ehliyetine sahip olmadığı açıkça belirtildi. Bu rapor, evliliğin geçersizliğini savunan taraf için en önemli delil oldu. Davalı taraf rapora itiraz ederek yeni bir bilirkişi incelemesi istedi ancak mahkeme bu isteği reddetti.

Mahkemeden emsal karar: Evlilik geçersiz sayıldı

Urla 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, evliliğin mutlak butlan ile geçersizliğine karar verildi. Kararla birlikte R.K. ve H.T.K.’nin evlilik bağı resmen sona erdi. Karar, zihinsel yeterliliği olmayan bireylerin yaptığı evliliklerin geçersiz sayılabileceğine ilişkin önemli bir emsal oluşturdu.