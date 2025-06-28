Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 katlı bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanın kısa sürede üst katlara yayılması üzerine otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerindeki 3 yıldızlı bir otelde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan dairesinde çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldıktan sonra otelde duman tahliye çalışması gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

"Yangın merdiveninden odaları terk ettik"

Olay sırasında otelde kalan Yavuz Gelmez, yaşadıkları anları şöyle anlattı:

“Alt katlar tamamen dumanla doluydu. Otel çalışanları bizi hızla uyardı. Yangın merdiveninden odaları terk ettik. İtfaiye o sırada müdahaleye başlamıştı. Konya’dan 4 arkadaş tatil için gelmiştik. Yarın dönecektik. Böyle bir olay yaşanması talihsizlik oldu.”

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.