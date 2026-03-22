Ala, milletin güçlü desteği ve Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde Türkiye’nin zorlu süreçleri başarıyla yönettiğini belirtti. Ala, “Etrafımızı kuşatan çatışma, savaş ve kriz ortamına rağmen ülkemiz istikrar adası olmayı başarmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güçlü liderlik anlayışıyla küresel ve bölgesel dalgalanmalardan etkilenmeden yoluna devam ettiğini belirten Ala, iç politikada sağlanan birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Dış politikada ise etkin diplomasiyle Türkiye’nin uluslararası saygınlığını artırdığını ifade etti.

Ala açıklamasında, “Türkiye, krizlerin ortasında güven ve sükuneti tesis eden bir ülke olmuştur. Bu sağlam irade ve milletimizin ferasetiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirten Ala, geleceğin kararlılıkla inşa edildiğini vurguladı.