Netanyahu, “ABD ve İsrail tüm dünya için çalışıyor. Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının adım attığını görmek sevindirici ancak daha fazlası gerekiyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını belirten Netanyahu, “Artık harekete geçme zamanı” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, İran’a yönelik saldırılarda iki temel hedeflerinin bulunduğunu açıkladı. Buna göre ilk hedefin İran’ın nükleer ve balistik füze programlarını tamamen ortadan kaldırmak olduğunu belirten Netanyahu, ikinci hedefin ise İran halkının rejimi değiştirmesi için gerekli koşulların oluşturulması olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, “İlk hedefe ulaşma konusunda ciddi mesafe katettik. İkinci hedefe de ulaşmayı umuyoruz. Başkan Trump ne yaptığını biliyor. Attığımız adımları birlikte ve mümkün olduğunca gizlilik içinde yürütüyoruz” dedi.

Bölgede artan gerilim ve karşılıklı açıklamalar, Orta Doğu’da tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ederken, uluslararası toplumun sürece nasıl yanıt vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.