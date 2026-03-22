Yapılan resmi açıklamada, “Birkaç saat önce düşmana ait F-15 tipi bir savaş uçağı, ülkenin güneyinde vuruldu” ifadelerine yer verildi. Uçağın, Ordu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından karadan havaya füze sistemleriyle hedef alındığı ve Basra Körfezi’nde Hürmüz Adası açıklarına düştüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı da bildirildi.

İddialara konu olan F-15’in hangi ülkeye ait olduğuna dair net bir bilgi paylaşılmazken, ABD ve İsrail tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran, 19 Mart’ta ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağını, bir gün önce ise İsrail’e ait bir F-16’yı düşürdüğünü öne sürmüştü. ABD ordusu, söz konusu F-35’in düşürülmediğini, bölgedeki bir üsse “sert iniş” yaptığını açıklamıştı. İsrail tarafı da F-16’nın İran tarafından hedef alındığını ancak herhangi bir hasar almadığını savunmuştu.

Bölgede artan gerilimle birlikte, taraflardan gelen karşılıklı açıklamalar dikkatle takip edilirken, olayın uluslararası kamuoyunda nasıl yankı bulacağı merak konusu oldu.