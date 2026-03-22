Sivas’ın Ulaş ilçesi Yenikarahisar köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.K. (40) yönetimindeki 55 AGD 941 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

3’ü Çocuk 5 Yaralı

Kazada sürücü N.K. ile birlikte araçta bulunan Z.K. (32), D.K. (1), E.E.K. (11) ve M.K.K. (8) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.