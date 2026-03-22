Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, kazada Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, ASELSAN personeli ve Katar Silahlı Kuvvetleri askerlerinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

“Milletimizin ve Katar Halkının Başı Sağ Olsun”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Ortak Acı Vurgusu

Erdoğan’ın mesajında, Türkiye ile Katar arasındaki güçlü dostluk ve dayanışma da vurgulanırken, yaşanan kayıpların her iki ülke için de derin üzüntüye neden olduğu belirtildi.

Katar’da meydana gelen kazaya ilişkin detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.