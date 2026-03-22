Bayram tatilini memleketlerinde ve turistik bölgelerde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Bu kapsamda Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde özellikle İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Bolu geçişinde Gerede, Köroğlu rampaları ve Bolu Dağı Tüneli çevresinde araç trafiği zaman zaman yavaşlarken, Düzce kesiminde ise Kaynaşlı, Üçköprü, Beyköy ve Gümüşova Rampası mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Ankara Yönünde de Zaman Zaman Yoğunluk

Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik akışı genel olarak normal seyrinde ilerlerken, bazı noktalarda kısa süreli yoğunluklar yaşanabiliyor.

Öte yandan D-100 kara yolu’nun hem Ankara hem de İstanbul yönünde ulaşımın normal olduğu bildirildi.

Ekipler Sahada

Bölgede görev yapan jandarma, polis ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürücüler sık sık uyarılırken, yoğunluğun özellikle öğleden sonra daha da artması bekleniyor.

Yetkililer, sürücülere hız kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.