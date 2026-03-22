Türkiye’de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte huzurevlerine olan talep yükselirken, ücretlerdeki artış vatandaşın tepkisini çekiyor. Özellikle dar gelirli emekliler için huzurevi seçenekleri her geçen gün daha ulaşılmaz hale geliyor. Devlete ait huzurevlerinde aylık ücretlerin ortalama 22 bin TL’ye kadar çıkması, “sosyal devlet” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Fiyatlar 5 Yılda Katlandı

Son 5 yıllık süreçte hem kamuya ait hem de özel huzurevlerinde fiyatların ciddi oranda arttığı görülüyor. Artan enflasyon, bakım maliyetleri ve personel giderleri bu yükselişte etkili olurken, özel huzurevlerinde fiyat artışları çok daha sert gerçekleşti.

Yıl Devlet Huzurevi (Ortalama Aylık) Özel Huzurevi (Ortalama Aylık) 2021 2.500 TL 4.000 TL 2022 4.500 TL 7.000 TL 2023 8.000 TL 12.000 TL 2024 15.000 TL 25.000 TL 2025 22.000 TL 40.000 TL+

Emekliler İçin Büyük Yük

Uzmanlara göre, Türkiye’de ortalama emekli maaşı göz önüne alındığında huzurevi ücretlerinin karşılanması oldukça zor. Özellikle yalnız yaşayan ve bakım ihtiyacı olan yaşlılar için bu durum ciddi bir sosyal sorun haline geliyor.

Vatandaşlar, devlet huzurevlerinde daha erişilebilir fiyat politikaları uygulanmasını ve denetimlerin artırılmasını talep ederken, özel huzurevlerinde de fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Artan maliyetler karşısında çözüm bekleyen binlerce yaşlı ve ailesi, “insanca yaşlanma hakkı”nın korunmasını istiyor.