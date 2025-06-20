Ahmet Minguzzi’nin katledilmesine ilişkin davada bugün görülen duruşmada gergin anlar yaşandı. Sanıkların, duruşma boyunca Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’ye gözlerini dikerek baskı kurmaya çalıştığı iddia edildi.

Oğlunun acısıyla adalet arayışını sürdüren Yasemin Minguzzi, duruşma salonunda dahi huzur bulamadı. Sanıkların bakışlarıyla psikolojik baskı kurmaya çalıştığını gören avukatlar, olaya müdahale ederek mahkeme heyetini uyardı.

Olay sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı, "Bir anneye mahkeme salonunda bile bu baskı reva mı?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Adalet mücadelesinin gölgesinde yaşanan bu gelişme, duruşma salonlarında mağdur yakınlarının güvenliği ve psikolojik durumu konusunu yeniden gündeme taşıdı.