Halk arasında “ilaç tanıtım elemanı” olarak da bilinen tıbbi mümessiller, sağlık sektörünün sahadaki önemli aktörleri arasında yer alıyor. İlaç firmaları ile doktorlar, eczacılar ve hastaneler arasında köprü görevi gören bu profesyoneller, hem sağlık alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor hem de tedavi süreçlerinin etkinliğine katkı sağlıyor.

Tıbbi mümessil kimdir?

Tıbbi mümessil; ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık ürünleri üreten firmalar adına çalışan, bu ürünlerin tanıtımını ve bilimsel bilgisini sağlık profesyonellerine aktaran saha personelidir. Genellikle eczacılık, biyoloji, kimya, veterinerlik veya sağlıkla ilgili bölümlerden mezun kişiler bu mesleği tercih etmektedir.

Ne iş yaparlar?

Tıbbi mümessillerin temel görevi, bağlı oldukları firmanın ürünlerini doktorlara, eczacılara ve sağlık kuruluşlarına tanıtmak ve bilimsel bilgi sunmaktır. Günlük olarak hastane ve klinik ziyaretleri yapan mümessiller:

İlaçların endikasyonlarını, etken maddelerini ve kullanım şekillerini anlatır.

Yeni çıkan ilaçların özelliklerini tanıtır, bilimsel yayın ve literatür sunar.

Sağlık profesyonellerinin görüş ve taleplerini firmaya ileterek geri bildirim sağlar.

Satış hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışır, raporlama yapar.

Tıp kongreleri ve seminerlerde firmayı temsil eder.