Kaza, saat 17.30 sıralarında Emirdağ ilçesine bağlı Salihler köyü yakınlarında meydana geldi. H.A. (56) yönetiminde 03 AAC 933 plakalı TIR, Salihler köyü yakınlarında, karşı yönden gelen N.B. (30) yönetmenindeki 26 PY 170 otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü N.B. ile araçta yolcu olarak bulunan F.B. (84), L.B. (40) ve G.B. (48) ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü N.B. ile F.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. L.B. ile G.B. ise ağır yaralı olarak Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan G.B. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Emirdağ- Yunak karayolu, araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. TIR sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.