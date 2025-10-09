Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet, sokakta kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada bir başka motosiklet sürücüsü ise kazayı fark edip, durmak isterken aracını devirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çarpışma sonucu yaralanan 2 motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.